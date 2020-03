An invasion of local and out-of-town runners gathered last Saturday to conquer the Shamrock the Ville 2020 5K run.

The run benefitted the Mary Martha Outreach.

Following are the top placers — up to 15 people — per age group:

Female, 1-8

1-Addison Mamolo 23:21

2-Ava Parham (33:43), 3-Isabella Leib (34:13), 4-Jamie Smith (35:58), 5-Amelya Stubbs (38:29), 6-Paige Lindblom (40:36), 7-Delaney Buchanan (45:20), 8-Lakiyah Johnson (47:37).

Female, 9-12

1-Vivan Symes 28:11

2-Laynee Stokes (29:18), 3-Laela Hamm (31:05), 4-Sara Brink (31:36), 5-Nora Boyle (32:00), 6-Anastasia Murphy (33:21), 7-Skyla Ramsey (33:44), 8-Tori Collins (34:16), 9-Karmandy Marsheck (34:49), 10-Maddie Freeman (34:53), 11-Ashley Reich (35:31), 12-Harper Williams (39:38), 13-Ruby Warman (40:07), 14-Bella Ortiz (40:22), 15-Kenzie Chinn (43:07).

Female, 13-15

1-Lexi Smith 23:24

2-Emily Lechuga (25:04), 3-Myra Denny (26:41), 4-Marissa White (26:43), 5-Ledi Mull (27:07), 6-Madison Holt (27:57), 7-Jordan Ashley (28:02), 8-Charli Martiz (28:46), 9-Jaden West (29:07), 10-Fiona Eunice (29:08), 11-Hope Jones (29:31), 12-Emma Lewis (31:06), 13-Abigail Cunningham (31:48), 14-Julia Osburn (32:40), 15-Elaina Pittser (34:29).

Female, 16-19

1-Elena Fries 21:40

2-Cherisa Sears (24:59), 3-Emma Sanderson (27:50), 4-Julia Deml (28:38), 5-Mickey Easley (29:25), 6-Preslie Gaut (31:23), 7-Halle Warneke (34:05), 8-Jacey Dyck (34:05), 9-Kara Leib (34:13), 10-Leah Mims (54:03), 11-Jillian Veley (1:00.45), 12-Savannah Cox (1:00.47).

Female, 20-24

1-Hanna Brown 26:19

2-Moriah Parker (27:56), 3-Mackenzie DeAnda (28:17), 4-Lauren Leto (29:23), 5-Emily Hedglen (32:27), 6-Kelsey Brown (34:24), 7-Mackenzie Goolsby (37:32), 8-Morgan Gerth (37:39), 9-Megan Steart (44:22), 10-Ashlynn Grayum (52:50), 11-Megan Maddock (1:08.41).

Female, 25-29

1-Shelby Helms 25:46

2-Christian Hewett (28:27), 3-Fatima Padilla (29:08), 4-Tanisha Locklear (29:23), 5-Hillarie Kessler (29:47), 6-Shelby Jester (29:49), 7-Taryn Powell (30:23), 8-Hanna Sise (31:04), 9-Sierra Lockman (31:17), 10-Hillary Hicks (31:23), 11-Shelby Wren (32:17), 12-Hannah Waggoner (32:55), 13-Ashton Johnson (34:18), 14-Paige Mowery (34:40), 15-Becca Walker (35:15).

Female, 30-34

1-Shannon Tucciarello 21:04

2-Tabitha Knight (22:19), 3-Billie Johnson (24:43), 4-Alicia Kane (26:14), 5-Kristen Crane (27:27), 6-Tessa Suttil (28:53), 7-Paula Snelson (29:02), 8-Jennifer Nelson (29:19), 9-Payton Hamm (30:33), 10-Tara Silver (32:01), 11-Carrie Christensen (33:36), 12-Rebecca Sweaney (33:57), 13-Cherilyn Dossett (34:17), 14-Lauren Miller (34:31), 15-Aundi Collins (34:49).

Female, 35-39

1-Yvonne Johannsen 26:56

2-Sara Jones (29:20), 3-Ashley Kane (29:25), 4-Marianna Lund (29:25), 5-Alisha Winward (30:44), 6-Lauren Fleenor (32:13), 7-Alicia Gallamore (32:14), 8-Dottie Good (32:30), 9-Jamie Beckloff (34:04), 10-Blair Ellis (35:05), 11-Elizabeth Humble (36:48), 12-Geri Lynn Oliveira (37:02), 13-Rosa Soto (37:07), 14-Abbey Allcott (37:33), 15-Kristin Flick (37:35).

Female, 40-44

1-April Lumpkin 26:03

2-Mary Taylor (27:54), 3-Jessica Hancock (28:53), 4-Laura Sabine (28:58), 5-Kristi Denny (30:27), 6-Robin Adamson (32:18), 7-Amy Bagnall (32:56), 8-Ashley Murphy (33:22), 9-Shauna Parham (33:39), 10-Melissa Bruce (35:17), 11-Sara Vermeire (39:38), 12-Katie Scullawl (40:32), 13-Rebecca Davis (41:30), 14-Amy Scott (43:19), 15-Arica Haywood (44:57).

Female, 45-49

1-Shelley Vilardo 28:17

2-Kelly Hines (28:23), 3-Cindi Klose (29:16), 4-Leannine Lee (30:41), 5-Krystal Winter (30:55), 6-Josefina Mann (30:58), 7-Michelle Condren (31:52), 8-JoAnn Childress (32:04), 9-Michelle Osborn (32:26), 10-Amy Brown (34:40), 11-Allison Malaske (35:15), 12-Steph Martz (35:53), 13-Jennifer Schnelle (36:50), 14-Shannon Murphy (37:22), 15-Grethen Wendtland (37:38).

Female, 50-54

1-Krystal Brown 25:58

2-Peggy Covell (27:04), 3-Lisa Holt (28:40), 4-Julie Makovec (29:08), 5-Tracy Hammon (29:48), 6-Deborah Burkart Cotch (31:14), 7-Jennifer Hallaway (31:17), 8-Donna Corn (31:42), 9-Sharon Peters (35:45), 10-Robin Reese (37:36), 11-Monta Hymel (38:05), 12-LaDena Wilson (38:44), 13-Suzanne Prevost (39:14), 14-Tonya Buster (40:10), 15-Ghada Burgess (40:32).

Female, 55-59

1-Shelly Buhlinger 24:24

2-Brenda Osbourne (27:34), 3-Natalie Epps (28:38), 4-Kim Holcombe (30:59), 5-Sheryl Russell (31:07), 6-Janet Holland (31:14), 7-Janice Hoss (32:02), 8-Cindy Moseley (33:06), 9-DeeAnn Nichols (33:13), 10-Elizabeth Werts (36:57), 11-Jenny Boissenin (37:43), 12-Kelli Bloxom (38:52), 13-Michele Straw (41:54), 14-Tina Ewing (42:46), 15-Pam Crawford (47:24).

Female, 60-64

1-Kathy Ritchhart 25:12

2-Ann Rumph (29:28), 3-Nancy Dykstra (30:57), 4-Donna Parrett (33:08), 5-Sandy Dossett (36:03), 6-Terri Stefanopoulos (37:36), 7-Arie Barker (39:01), 8-Karrie Stutsman (39:58), 9-Hester Burton (42:56), 10-Barbara Bishop (43:44), 11-Rose Rhodes (47:19), 12-Mary Deathe (47:51), 13-Melissa Briggs (50:08), 14-Carol Larkin (1:04.49), 15-Joyce Golding (1:016.18)

Female, 65-69

1-Jeanette Pearson 32:11

2-Deb Davis (33:22), 3-Sheila Stephenson (39:40), 4-Kathi Bridges (43:17), 5-LaJuana Duncan (46:16).

Female, 70-79

1-Linda Werts 37:09

2-Scharilyn Finney (39:36), 3-Linda Ward (47:14), 4-Cathy Roundtree (51:40), 5-Edna Ayres (51:40), 6-Margaret DeShazo (53:18), 7-Victoria J. Fries (53:38), 8-Lena Taylor (59:25).

Female, 80-99

1-Mona Keffer 49:05

Male, 1-8

1-Matthew Turner 21:27

2-Ares Mamolo (23:31), 3-Everett Ellis (25:29), 4-Colton Hamm (28:42), 5-Leo Winward (29:32), 6-Braden Starr (29:44), 7-Ashton Ashley (31:36), 8-Oliver Ellis (35:04), 9-Kaden Oliveira (36:48), 10-Bond Tippett (38:30), 11-Desmond Birk (39:25), 12-Carson Cox (41:27), 13-Jackson Lewis (42:00), 14-Davis Parham (42:21), 15-Michael Cleveland (44:55).

Male, 9-12

1-Grayson Ellis 22:29

2-Landon Howard (24:27), 3-Jesus Gaytan-Lopez (24:52), 4-Silas Good (26:03), 5-Cornell Fields (26:18), 6-Karsen Duncan (27:17), 7-Marshall Stanfill (28:41), 8-Benjamin Lauritsen (28:44), 9-Oliver Humble (29:16), 10-Trent Collins (29:55), 11-Payson Winward (30:13), 12-Jake Brink (30:53), 13-Nate Beckloff (32:35), 14-Travis Rainer (33:34), 15-David Fries (34:39).

Male, 13-15

1-Tryston Easter 20:53

2-Reed Gorman (21:18), 3-Kayden Duncan (22:36), 4-Teagen Crane (23:11), 5-Zach Pruett (23:35), 6-Matthew Piper (23:37), 7-Jeremiah Martinez (26:05), 8-Nathan East (26:31), 9-Luke Reed (26:45), 10-Trenton Watkins (27:12), 11-Ayden Freeman (27:44), 12-Gage Putman (27:46), 13-Evan Gunter (27:47), 14-Brett Cunningham (27:47), 15-Zach Jordan (27:52).

Male, 16-19

1-Max Williams 17:30

2-Dayton Austin (17:49), 3-Charlie Olsen (19:10), 4-Dakota Woods (19:21), 5-Hayden McFarland (19:35), 6-Trevor Olson (20:28), 7-Matt Fries (22:42), 8-Josh Hedglen (23:48), 9-James Talamantes (29:02), 10-Jackson Smith (29:35), 11-Sebastian Eunice (30:51), 12-Luke Gallery (31:03), 13-Braden Gerth (46:00), 14-Owen Blevins (47:48), 15-Trevor Crane (50:25).

Male, 20-24

1-Matthew DeAnda 21:20

2-Sage Chaffin (21:32), 3-Thomas Hedglen (24:18), 4-Jared Danielson (26:44), 5-Austin Shipley (26:59), 6-Trae Brown (28:31), 7-Eddie Robledo (52:54), 8-Nick Fosnight (1:09.28).

Male, 25-29

1-Spencer Jensen 19:35

2-Ryan Reich (22:38), 3-Daniel Wren (23:47), 4-Duel Brown (23:50), 5-Pete Montez (24:20), 6-Luis Burrola (25:01), 7-Adam Hardesty (25:01), 8-Sam Allen (25:26), 9-Steve Robledo (25:39), 10-Chance Nissen (25:52), 11-Christopher Bailey (26:11), 12-Zack Loyd (26:23), 13-Samuel Mamolo (26:28), 14-Dustin Owen (26:40), 15-Wyatt Gerth (45:58).

Male, 30-34

1-Kent Wolever 20:27

2-Robert Stubbs (20:54), 3-Travis Trout (22:00), 4-Matt Stephan (23:18), 5-Benjamin Page (23:26), 6-Genaro Quintana (26:24), 7-Lucas Nettles (26:39), 8-Andrew Dossett (27:52), 9-Brenen Riggs (27:55), 10-James Suttil (28:35), 11-Ryan McDaniel (31:20), 12-Mitch Gailey (32:49), 13-Justin Miller (34:12), 14-Mitchel Wegener (36:25), 15-Eric Turner (38:28).

Male, 35-39

1-Brian White 25:26

2-Jeff Furnas (26:06), 2-Dustin Bloxom (27:10), 4-Shane Edwards (27:11), 5-Bryon Harmon (28:02), 6-Ryan Bennett (28:23), 7-Zach Hyden (28:49), 8-Adam Humble (29:15), 9-Geoffrey Farham (30:20), 10-Chad Ellis (30:22), 11-Matt Hamm (30:51), 12-Brendon Christensen (33:35), 13-Todd McCarty (33:47), 14-Jason Oliveira (36:48), 15-Preston Birk (39:26).

Male, 40-44

1-Brent Whitten 24:28

2-Itai Chipinda (27:32), 3-Dustin Symes (28:17), 4-Jeff Henry (29:01), 5-Dwayne Huddleston (31:25), 6-Chad McCarty (33:47), 7-Thor Maddock (34:56), 8-Chad Nightingale (35:46), 9-Michael Scullawl (37:58), 10-Barry Blevins (38:48), 11-Scott Vermeire (39:34), 12-Chris Mason (41:31), 13-Layne Parham (42:22).

Male, 45-49

1-Christopher Manus 23:39

2-Jay Halferty (23:46), 3-Jonathan Vilardo (24:41), 4-Steinar Hansen (25:07), 5-Bill Pittser (26:18), 6-Jeff Lewman (28:28), 7-Aaron Goodwin (29:31), 8-Darrin Rose (30:15), 9-Billy Winter (31:40), 10-Tom Brink (32:45), 11-Rob Fries (35:02), 12-Aaron Munday (42:06), 13-Randy True (42:26), 14-Kelly Grayum (43:38), 15-Richard Bruce (45:33).

Male, 50-54

1-David Balli 22:43

2-Larry East (23:09), 3-Robert Hales (24:04), 4-Rick Tucker (25:53), 5-Darryl Wootton (26:21), 6-Scott Sabine (28:43), 7-Rick Gaut (29:11), 8-Sam Camacho (29:45), 9-Dhananjay Ghonasgi (30:01), 10-Brad Rector (30:38), 11-Terry Trowbridge (30:48), 12-Leonard Lathem (35:09), 13-Anthony Peters (35:47), 14-Michael Hancock (36:01), 15-Chris Hernandez (37:36).

Male, 55-59

1-Kevin Williams 22:35

2-Gale Joslin (25:38), 3-Shawn Barker (27:48), 4-Gary Aston (27:48), 5-Douglass Patterson (27:58), 6-Pete King (29:02), 7-Peter Osbourne (29:13), 8-Chuck Metcalt (32:46), 9-Bob Williams (39:42), 10-John Gero (45:37).

Male, 60-64

1-Jack Hatzenbuehler 21:50

2-Russell Waggoner (28:51), 3-Matthew Brendal (31:43), 4-Bernie Meadows (33:29), 5-Stephen VanWinkle (33:46), 6-Michael Casey (35:24), 7-Kent Mitchel (38:59), 8-John Briggs (43:09), 9-Mark Janda (54:07).

Male, 65-69

1-Russ Ritchhart 24:59

2-Russell Bone (26:21), 3-Mike McNair (29:05), 4-Wayne Chapman (47:26), 5-Alan Graham (54:26).

Male, 70-79

1-Bill Dausses 29:58

2-Bob Mason (34:05), 3-Jack Dray (34:43), 4-Robert Maddy (35:49), 5-Richard Towers (43:28), 6-Robert J. Fries (45:13), 7-Dave Duncan (58:56).

Male, 80-89

1-Donald Keheley 43:27

2-Robert Lathem (44:40).